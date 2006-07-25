Депутат Зварич відчув себе дурнем у зв`язку з рішенням ВР

Представник фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ не виключає, що сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо скасування постанови про відставку уряду Юрія ЄХАНУРОВА може вплинути на позицію Президента України, у тому числі й щодо розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Р.ЗВАРИЧ наголосив, що більш безглуздого рішення він ще не бачив. «Я зараз відчуваю себе дурнем. Я думаю, що так себе повинен почувати кожний народний депутат, бо якщо він так не почувається, то він ще дурніший. Не можна настільки виглуплюватися», - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, це рішення парламенту і будь-яке інше рішення, яке нагнітає ситуацію в Україні, може ускладнити відносини між інститутом Верховної Ради і Президентом.

На запитання, чи може це прискорити рішення Президента про розпуск парламенту, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Верховна Рада успішно йде цим шляхом як раз зараз. Я завжди говорю: якщо Верховна Рада буде вперто демонструвати свою безглуздість, бездієздатність, то висновок буде очевидним для всіх».

Водночас він наголосив, що «Наша Україна» готова до діалогу заради об’єднання країни, вона готова співпрацювати з усіма політичними силами – комуністами, соціалістами, БЮТ, Партією регіонів і заради України, заради її об’єднання готова вступити навіть у коаліцію.