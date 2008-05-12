Кріль: БЮТ піде хоч на анексію Марсу

Народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що БЮТ не назбирає до осені 300 голосів для внесення змін до Конституції за власним сценарієм

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного Центру”, про це він сказав, коментуючи заяву першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА щодо внесення змін до Конституції за сценарієм БЮТ вже восени

На думку І.КРІЛЯ, в умовах непрогнозованої соціально-економічної ситуації і неефективної діяльності уряду важко уявити, щоб хтось захотів «пов’язати» себе спільним голосуванням з БЮТ.

«Пропрезидентські сили та демократично налаштована частина українського суспільства цього в жодному разі не допустять, оскільки це становить найбільшу загрозу інститутам державності України», – вважає він.

І.КРІЛЬ припускає, що заява О.ТУРЧИНОВА – «це чергова інформаційна «страшилка», запущена в українське суспільства на літній період». «БЮТу треба, щоб люди під час сезону відпусток щось обговорювали, тільки б не прорахунки уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Тому, щоб уникнути відповідальності за зростання цін, БЮТ піде навіть на встановлення монархії чи анексії Марсу», – переконаний депутат.

«Я сумніваюся, що до осені БЮТ нашкребе 300 необхідних голосів», – додав він.

І.КРІЛЬ наголошує, що замість чвар, взаємних обвинувачень і внесення суперечливого законопроекту щодо конституційних змін партнерам по коаліції необхідно налагоджувати ефективну роботу парламентської більшості та нарешті ухвалити законопроекти, передбачені Коаліційною угодою. «Слід визначити спільний план ухвалення законопроектів, скликати Раду коаліції для його затвердження, а також узгодити порядок денний Верховної Ради для першочергового голосування», – пропонує І.КРІЛЬ.

Як повідомлялося, в інтерв’ю ЗМІ, перший віце-прем`єр О.ТУРЧИНОВ заявив, що нова Конституція, запропонована БЮТ, може набрати чинності до кінця цього року. О.ТУРЧИНОВ нагадав процедуру ухвалення змін до Конституції, згідно з якою спочатку Верховна Рада повинна 226 голосами відправити законопроект до Конституційного суду, а після його експертизи проголосувати законопроект у першому читанні. При цьому О.ТУРЧИНОВ спрогнозував, що свою відповідь Конституційний суд може дати до кінця цієї парламентської сесії.

"Голосування 300-ма голосами, за законом, має відбутися на наступній сесії. Наступна сесія починається у вересні поточного року. Отже, у вересні-жовтні, теоретично, зміни до Конституції можуть набрати чинності", - сказав він.

Говорячи про проблематичність набрати 300 голосів у парламенті для ухвалення змін до Конституції, О.ТУРЧИНОВ не виключив, що "хтось може висунути умови, у тому числі і щодо проведення дострокових виборів".

Як відомо, проект змін до Конституції від БЮТ передбачає введення в Україні парламентської форми правління.