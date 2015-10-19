Власник магазинів на території "ДНР" відмовився від участі у виборах до Київради

12:54, 19 жовтня 2015
Політика
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Власник донецької мережі супермаркетів "Обжора" В'ячеслав Соболєв відмовився балотуватися до Київської облради.

Вячеслав Соболев / vlada.io

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, член фракції БПП Володимир Ар'єв.

"Історія з колишнім власником донецької "Обжори" Вячеславом Соболєвим закінчилась. Він написав заяву про зняття з виборів після розмови з керівництвом БПП "Солідарність", - йдеться у повідомленні.

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Ар'єв наголосив, що у партії були обурені цим випадком.

"Після виборів буде серйозна чистка місцевих осередків. Полетять голови", - пообіцяв нардеп.

Раніше УНІАН повідомляв, що у депутати Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" по територіальному округу №33 балотується В'ячеслав Соболєв, що є власником мережі магазинів "Обжора", які працюють, у тому числі, в окупованому Донецьку.

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