БПП веде до Київської облради власника магазинів, що працюють в "ДНР"

Як повідомляє "Українська правда", Соболєв є власником мережі магазинів "Обжора", які працюють, у тому числі, в окупованому Донецьку.

Свою роботу торгівельна мережа веде від імені ТОВ "Донукрторг", зареєстрованого в Маріуполі.

Читайте такожПорошенко пишається колишнім директором Севморзаводу, який одним з перших визнав Севастополь російським містом - Портнов

Згідно з даними на сайті "Обжори", мережа має в своєму розпорядженні 11 магазинів в Донецьку, по одному в Макіївці, Єнакієвому та Харцизьку. Єдиний магазин на неокупованій території розташований у Маріуполі.