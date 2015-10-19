БПП веде до Київської облради власника магазинів, що працюють в "ДНР"
10:49, 19 жовтня 2015Політика
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У депутати Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" по територіальному округу №33 балотується В'ячеслав Соболєв.
БПП просуває в Київську облраду власника мережі магазинів у "ДНР" / vlada.io
Як повідомляє "Українська правда", Соболєв є власником мережі магазинів "Обжора", які працюють, у тому числі, в окупованому Донецьку.
Свою роботу торгівельна мережа веде від імені ТОВ "Донукрторг", зареєстрованого в Маріуполі.
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Згідно з даними на сайті "Обжори", мережа має в своєму розпорядженні 11 магазинів в Донецьку, по одному в Макіївці, Єнакієвому та Харцизьку. Єдиний магазин на неокупованій території розташований у Маріуполі.
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