На шляху до Європи Україна зайнялася питанням усунення дискримінації ЛГБТ

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Павло Клімкін, повідомляє "112 Україна".

Розглядаються можливі внесення змін у законодавство чи судову практику.

"Яким чином буде прийнято рішення, чи буде судова практика поліпшуватися, будуть зміни, які відповідні закони, наприклад трудовий кодекс, це рішення ВР. Ми продовжуємо цей діалог", - повідомив він.

Відзначається, що євроінтеграційні процеси вимагають від українського законодавства набагато більше уваги приділити антидискримінаційної політики всередині держави.

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