На шляху до Європи Україна зайнялася питанням усунення дискримінації ЛГБТ
Україна розглядає кілька шляхів усунення дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації.
Про це під час брифінгу заявив глава МЗС України Павло Клімкін, повідомляє "112 Україна".
Розглядаються можливі внесення змін у законодавство чи судову практику.
"Яким чином буде прийнято рішення, чи буде судова практика поліпшуватися, будуть зміни, які відповідні закони, наприклад трудовий кодекс, це рішення ВР. Ми продовжуємо цей діалог", - повідомив він.
Відзначається, що євроінтеграційні процеси вимагають від українського законодавства набагато більше уваги приділити антидискримінаційної політики всередині держави.
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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Одесі закидали петардами будинок, в якому зібралися представники квір-культури.
Понад 10 людей, що брали активну участь у порушенні громадського порядку, запрошені в один з райвідділів міста Одеси для надання пояснень. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності» 14-16 серпня, проти якого також виступили представники релігійних конфесій. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу.