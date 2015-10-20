Мельник залишається під домашнім арештом - ГПУ
У Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію окремих ЗМІ про те, що Печерським районним судом Києва нібито було скасовано продовження домашнього арешту колишньому ректору Національного університету Державної податкової служби Петру Мельнику.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив старший помічник генерального прокурора України Владислав Куценко.
"Хочу спростувати цю інформацію та офіційно повідомити, що Генпрокуратура робить свою роботу якісно: до 1 грудня 2015 року він (Мельник) буде у нас під арештом, і поширена інформація не відповідає дійсності", - сказав Куценко.
При цьому він запевнив: "Мельник був під домашнім арештом, так і залишиться. Все нормально, то є домашній арешт як був, так і залишається".
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Відповідаючи на питання, чи може екс-ректор брати участь у передвиборній кампанії, представник генпрокуратури зазначив, що "оскільки на сьогоднішній день він (Мельник) не визнаний судом винним, він має право брати участь у виборчому процесі".
Раніше про продовження домашнього арешту Млин повідомив його адвокат Ігор Черезов.
Як повідомляв УНІАН, Мельник був затриманий 27 липня 2013 року під час отримання від двох громадян хабара у 40 тисяч і 80 тисяч гривень за вступ їх родичів в Національний університет Державної податкової служби.
1 серпня 2013 року Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.
9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет. 14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.
1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів з Лондона.
24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальній справі за фактами одержання Мельником хабарів (ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об'єкти нерухомості та грошові кошти, які йому належать. Обвинувальний акт був переданий в Ірпінський міський суд Київської області.
28 травня цього року Мельнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2,3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
8 липня Ірпінський міський суд виніс виправдувальний вирок Мельнику. 14 липня Генпрокуратура оскаржила це рішення.