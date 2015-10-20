Мельник залишається під домашнім арештом - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив старший помічник генерального прокурора України Владислав Куценко.

"Хочу спростувати цю інформацію та офіційно повідомити, що Генпрокуратура робить свою роботу якісно: до 1 грудня 2015 року він (Мельник) буде у нас під арештом, і поширена інформація не відповідає дійсності", - сказав Куценко.

При цьому він запевнив: "Мельник був під домашнім арештом, так і залишиться. Все нормально, то є домашній арешт як був, так і залишається".

Читайте такожСкандально виправданий ректор-утікач Мельник заявив, що не буде брати участь у місцевих виборах

Відповідаючи на питання, чи може екс-ректор брати участь у передвиборній кампанії, представник генпрокуратури зазначив, що "оскільки на сьогоднішній день він (Мельник) не визнаний судом винним, він має право брати участь у виборчому процесі".

Раніше про продовження домашнього арешту Млин повідомив його адвокат Ігор Черезов.

Як повідомляв УНІАН, Мельник був затриманий 27 липня 2013 року під час отримання від двох громадян хабара у 40 тисяч і 80 тисяч гривень за вступ їх родичів в Національний університет Державної податкової служби.

1 серпня 2013 року Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет. 14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів з Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальній справі за фактами одержання Мельником хабарів (ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об'єкти нерухомості та грошові кошти, які йому належать. Обвинувальний акт був переданий в Ірпінський міський суд Київської області.

28 травня цього року Мельнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2,3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

8 липня Ірпінський міський суд виніс виправдувальний вирок Мельнику. 14 липня Генпрокуратура оскаржила це рішення.