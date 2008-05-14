Нардепи Луценка роздали на горіхи Ющенку, Тимошенко та Балозі

Заява, розповсюджена від імені Політради блоку “Наша Україна-Народна самооборона” від моменту її формального узгодження на засіданні Політради блоку до моменту її оприлюднення 13 травня зазнала викривлень і тому не відповідає позиції Громадського руху “Народна самооборона”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Громадянського руху «Народна самооборона».

«Народна самооборона» впевнена, що єдиний шлях виходу з політичної кризи - відставка глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ та одночасне припинення неузгоджених і несвоєчасних конституційних змін від БЮТ.

За словами авторів заяви, “в Україні наявна парламентська криза і винуватцями цієї кризи, на жаль, є два непримиренних табори: оточення ЮЩЕНКА та оточення ТИМОШЕНКО”.

“Народна самооборона” вважає неприйнятними і неприпустимими дії з блокування діяльності Верховної Ради України, які дозволили собі Блок Юлії Тимошенко. “В очах української громадськості блокування трибуни Верховної Ради України представниками провладної фракції виглядає цілковитим абсурдом”, і “Народна самооборона” закликає БЮТ припинити подібні деструктивні методи.

В той же час, йдеться в заяві, “Громадянський рух “Народна самооборона” розуміє, що такі неприйнятні дії БЮТ були вкотре спровоковані Секретаріатом Президента на чолі з Віктором БАЛОГОЮ, який останнім часом намагається на своїй базі сформувати альтернативний Кабмін і цілеспрямовано займається руйнацією єдиною виконавчої вертикалі”.

“Народна самооборона” закликає до відновлення злагодженої роботи демократичних сил, від якої люди очікують конкретних дій. “Закликаємо колег не ховати голови в пісок безвідповідальності і піти на осмисленні кроки задля злагодженої роботи на благо України”, наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Політична рада блоку НУ-НС розповсюдила заяву, в якій наголошується, що БЮТ штучно провокує протистояння у коаліції.

“Блок НУ-НС стурбований безпрецедентними подіями у Верховній Раді України. Одна з двох фракцій правлячої більшості, а саме фракція БЮТ, заблокувала роботу парламенту. Таким чином ми є свідками унікального факту, коли роботу парламенту блокує не опозиційна, а правляча фракція, яка у складі коаліції несе відповідальність за стан і наслідки законодавчого процесу”, йдеться у заяві.

Члени політради НУ-НС вважають, що БЮТ вигадує різні приводу для зриву роботи Верховної Ради. “За останньою версією, озвученою вже після блокування трибуни, БЮТ вимагає розгляду законопроектів, спрямованих на боротьбу з інфляцією. При цьому для нас залишається загадкою, хто ж саме виступає проти розгляду цих законопроектів”, - зазначається у документі.

“Це дивне грюкання в відчинені двері ще раз засвідчує, що наші партнери по коаліції, на жаль, штучно провокують протистояння навіть там, де для нього немає жодних підстав”, - переконані в НУ-НС.