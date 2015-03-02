Апеляційний суд залишив Єфремова під домашнім арештом

Як передає ТСН, розмір застави залишено на рівні 3,6 млн. грн.

"Апеляційний суд відмовив у задоволенні нашої скарги", - повідомив адвокат Олександр Мельников.

Юрист у скарзі посилався на відсутність мотивації в рішенні Печерського районного суду. Проте апеляційний суд не взяв до уваги аргументи захисту Єфремова. Екс-депутат і надалі перебуватиме під домашнім арештом, використовуючи електронний браслет для контролю за пересуванням.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Йому оголосили підозру в службових зловживаннях і службовому підлогу.

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Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн. грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.

18 лютого Генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та внесла до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

25 лютого Печерський райсуд Києва обрав Єфремову у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі запобіжний захід у вигляді застави в 60 тис. грн.