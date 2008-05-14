Губернатор Волині отримав у СП дозвіл з’явитися у Тимошенко

Голова Волинської обласної державної адміністрації Микола РОМАНЮК отримав дозвіл Секретаріату Президента на відрядження і прибув на засідання Кабінету Міністрів України

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.РОМАНЮК повідомив сьогодні журналістам.

Він наголосив, що його запросили на засідання уряду для доповіді про заборгованість із заробітної плати, яка в області зросла з 2 до 5,6 млн. грн. переважно за рахунок заборгованості шахтарям. Також, за його словами, частина цієї суми становить заборгованість працівникам комунальних підприємств Луцька.

М.РОМАНЮК зазначив, що має намір просити Кабмін поліпшити фінансування шахт.

Він також наголосив, що зростання цін на продукти харчування в області нижче середнього показника в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду заплановано заслухати доповіді голів облдержадміністрацій п`яти областей України та голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати та боротьби з підвищенням цін на продукти харчування в регіонах.