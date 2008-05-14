Ющенко зустрінеться з Тимошенко та Яценюком (оновлено)

Об 11.30 відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та керівниками фракцій парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що сьогоднішня ситуація «не є кризою всередині парламенту, це інституційна криза, а інституційні кризи не вирішуються тільки народними депутатами».

За словами голови ВР, за рішенням керівників фракцій мав розмову з Президентом В.ЮЩЕНКОМ і було досягнуто домовленості про зустріч сьогодні об 11.30.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, «якщо інституції не можуть дійти до відповідного порозуміння, то бажано сісти за стіл і переговорити».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «парламент справився з кризами, які він створює самостійно, а якщо кризи створені ззовні, то бажано, щоб учасники цих криз брали участь у їхньому вирішенні».

Він додав, що парламент готовий працювати «у виключному конструктиві, але те, що зараз відбувається, конструктивом не назвеш».