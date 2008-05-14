Тимошенко: за Кучми губернатори собі такого не дозволяли

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО попереджає голів обласних державних адміністрацій про відповідальність за порушення законів про ціни й ціноутворення, а також закону про місцеві держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Сьогодні, за нашими даними, керівники обласних держадміністрацій є складовою частиною абсолютно реального саботажу по боротьбі з інфляцією. Не робиться нічого, і саботується те, що робить уряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду нагадала, що, відповідно до ст. 18 закону про місцевих державних адміністрацій, а також відповідно до ст. 5 закону про ціни і ціноутворення, місцеві адміністрації зобов`язані впливати не цінову політику і контролювати процес ціноутворення.

«Багато критикували режим Л.КУЧМИ, але тоді за збільшення цін на 1% звільнялися губернатори за лічені хвилини, тому що влада зобов`язана відповідати, а не саботувати. І якщо хтось думає, що, саботуючи всі заходи по боротьбі з інфляцією, вони житимуть за принципом «чим гірше, тим краще», тому що потрібно знищувати демократичний уряд, то так не вийде. Ми достатньо терпіли, й сьогодні на цьому поставимо крапку», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду повідомила, що сьогодні за результатами розгляду звітів п`ятьох губернаторів і керівника Ради міністрів Автономної Республіки Крим, уряд має намір ухвалити рішення про подальше їхнє перебування на посадах.

«Якщо відповіді будуть незрозумілі, то уряд радитиметься й ухвалюватиме необхідні відповідні рішення», - підкреслила прем`єр-міністр.