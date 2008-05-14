Міністри вирішили, що впораються без Тимошенко

Кабінет Міністрів України вирішив продовжити своє засідання без участі в ньому прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні, після того, як прем`єр вирушила на зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і керівниками фракцій.

Як заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, до повернення прем`єра планується розглянути «технічні питання», а також питання «неполітичного характеру». Він зазначив, що голів обласних державних адміністрацій заслухають після повернення Ю.ТИМОШЕНКО із зустрічі.

На початку О.ТУРЧИНОВ запропонував зробити перерву в засіданні Кабміну до повернення Ю.ТИМОШЕНКО, проте члени уряду не підтримали цю пропозицію.