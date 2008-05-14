Балога розкрив таємницю: Тимошенко до Ющенка запрошував Яценюк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на початку зустрічі з головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та лідерами парламентських фракцій заявив, що «парламент не може бути заручником політичних інтриг».

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами В.ЮЩЕНКА, «натомість парламентська більшість, яка сформувала уряд, сама з себе скидає повноваження. Відтак страждає не ВР, а страждає народ України, оскільки коаліція не може знайти спільної мови навколо національних пріоритетів».

Як відзначив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, на цю зустріч прем`єр-міністра запросив спікер.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО, перед тим як залишити засідання Кабінету міністрів і піти на зустріч з В.ЮЩЕНКОМ, повідомила, що одержала запрошення Президента про термінову зустріч. Вона зазначила, що це була «ввічлива пропозиція», і такої за останні місяці вона не отримувала.