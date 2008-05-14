Ющенко вимагає від Тимошенко ”належного” фінансування для Семенюк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ "Про заходи щодо забезпечення належного функціонування Фонду державного майна України".

Як повідомляє прес-служба Президента, указ підписано з метою забезпечення належних умов для здійснення Фондом державного майна України державної політики у сфері приватизації, усунення дестабілізуючих чинників у діяльності цього державного органу, що негативно позначається на інвестиційній активності, спричиняє погіршення інвестиційного клімату і призводить до виникнення загроз економічній безпеці держави, керуючись частиною першою статті 17, частиною другою статті 102 Конституції України, на виконання Бюджетного кодексу України та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої та частини третьої статті 106 Конституції України.

Президент доручив Кабінету міністрів невідкладно підготувати та внести в установленому порядку законопроект про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо визначення Фонду державного майна України відповідно до частини першої статті 22 Бюджетного кодексу України головним розпорядником бюджетних коштів в обсягах, передбачених зазначеним законом для Фонду державного майна України.

Міністерству фінансів України разом із Державним казначейством України доручено забезпечити невідкладне поновлення бюджетного фінансування та здійснення видатків Фонду державного майна України на підставі платіжних доручень за підписом призначеного відповідно до Конституції України голови Фонду державного майна України.

Фонду державного майна України належить опрацювати разом із Національним банком України питання щодо створення скарбниці держави для забезпечення національної безпеки України, розглянувши при цьому питання про формування такої скарбниці, зокрема, з певних об`єктів державної власності, щодо визначення спеціального органу державного управління, на який покладатиметься формування скарбниці, щодо порядку управління її активами та за результатами опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

Президент рекомендував Генеральній прокуратурі України здійснити перевірку додержання Державним казначейством України встановленого законом порядку фінансування Фонду державного майна України та в разі потреби вжити відповідних заходів реагування.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.