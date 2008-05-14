Балога: ціль Тимошенко - на космічній відстані від інтересів суспільства

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що уряд не подавав до Верховної Ради антиінфляційного пакету законопроектів.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою глави держави.

В.БАЛОГА зазначив, що два із трьох зареєстрованих у Верховній Раді проектів законів, які, згідно із заявами керівника уряду, спрямовані на подолання високого рівня інфляції, насправді випливають із зобов`язань України в рамках вступу до Світової організації торгівлі і можуть мати лише дуже незначний протиінфляційний ефект. За його словами, прем`єр-міністр і очолюваний нею блок явно блефують, вимагаючи першочергового ухвалення цього пакету законопроектів.

«Вони придумали міф, красиву ширму для досягнення зовсім інших цілей, які віддалені на космічні відстані від інтересів суспільства та держави», - наголосив В.БАЛОГА.

Як заявив керівник президентського Секретаріату, Ю.ТИМОШЕНКО говорила очевидну неправду про те, що так званий «антиінфляційний пакет» кілька місяців блокується у Верховній Раді. Він зауважив, що ці документи зареєстровані зовсім недавно, а їх розгляд планувався на поточний пленарний тиждень, тому не було жодної необхідності створювати натовп біля парламентської трибуни саме в день виступу Президента зі щорічним Посланням до Верховної Ради.

«Після того як глава держави залишив будівлю парламенту, войовничий запал БЮТ до розгляду цих законопроектів раптово охолов до температури абсолютного нуля. Це переконливо свідчить, що здійнятий у сесійній залі галас про необхідність боротися з інфляцією в режимі «саме отут і саме зараз» був лише приводом, синтезованим бютівськими технологами та їхніми наставниками з команди В.МЕДВЕДЧУКА», - переконаний глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА також звернув увагу на той факт, що від Кабінету Міністрів поданий лише законопроект про зміну закону «Про Митний тариф України» відповідно до норм СОТ. Інші два - щодо регулювання реалізації окремих продуктів харчування та безмитного ввезення в нашу країну деяких видів продовольства - вносилися народними депутатами з фракцій БЮТ і комуністів. Таким чином, заяви Ю.ТИМОШЕНКО про наполегливість уряду в законодавчих ініціативах із приборкання інфляції є, принаймні, лукавством, переконаний керівник президентського Секретаріату.

В.БАЛОГА роз`яснив, що законопроект про внесення змін до закону про Митний тариф є суто формальним актом, оскільки з 16 травня в нашій країні і без того запроваджуються тарифи, які діють в рамках СОТ. На його думку, лише з дуже великою натяжкою можна припустити, що це призведе до зниження інфляції. Пропонований законопроект про фіксацію надбавки в торговельних мережах також не дасть швидкого антиінфляційного результату, тому що Кабмін та місцеві адміністрації, згідно із законом про ціни та ціноутворення, й без того мають у своєму розпорядженні інструментарій регулювання цін у роздрібній торгівлі. До того ж плани обмежити верхню планку цін на продовольчі товари, які продаються в крамницях, є антиринковим засобом і вкотре підтверджують сталі намагання нинішнього Кабміну регулювати економічні процеси в ручному режимі, зауважив В.БАЛОГА.

Однак, на переконання глави Секретаріату, найбільший ризик для вітчизняної економіки таять у собі наміри уряду ввезти в Україну сотні тисяч тонн м`яса і цукру, причому без сплати мита.

«Бажання Ю.ТИМОШЕНКО на два-три місяці зробити в країні продуктовий рай межує із злочинним замахом на вітчизняне продовольче виробництво. Вже зараз на у нас засіяно цукрового буряка лише 42% відсотка від минулорічних площ - майже вдвічі менше! Через бездіяльність цього Кабінету Міністрів у справі стимулювання національного товаровиробника стрімко падають обсяги виробництва м`яса, скорочується поголів`я худоби, зменшується банківське кредитування галузей сільського господарства. Зерносховища переповнені зерном, який виробники не можуть продати через встановлені урядом квоти. Склади заповнені олією, однак роздрібна ціна на неї чомусь вперто не падає», - зазначив В.БАЛОГА.

На його думку, «викинувши на ринок дешеві, а отже і неякісні, імпортні м`ясо і цукор, уряд під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО може досягти ефекту на день, але створити проблем на десятиліття. Україна, на додачу до енергозалежності, може стати ще й цукрозалежною та м`ясозалежною, хоча традиційно була лідером в експорті продовольства. Цю захмарну ціну за дешевий урядовий популізм платитимуть у тому числі й ті, хто тішитиметься від деякого зменшення цифр на цінниках. Такі плани Кабінету Міністрів і заходи з подолання інфляції не мають між собою нічого спільного».

В.БАЛОГА повідомив, що законопроекти про торговельні надбавки та безмитний імпорт продовольства одержали чіткий висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради - «відхилити». Отже, коли керівник уряду наполягала на невідкладному розгляді цих документів, вона добре розуміла неможливість прийняття парламентом позитивного рішення. Це також вказує на те, що «антиінфляційний пакет» - тільки маскувальна сітка для справжніх намірів БЮТ.

«Ця політична сила затято домагається зміни керівництва Фонду державного майна для того, аби швиденько пустити з молотка близьким структурам Одеський припортовий завод. Саме питання ФДМУ спочатку було оголошено причиною блокування, але корисливість цього приводу була наскільки явною, що його замінили на так званий «антиінфляційний пакет» і гасла турботи про людей. Навіть депутати з фракції БЮТ плуталися у своїх коментарях про те, що вони роблять біля парламентської трибуни! Втім, придумана легенда не спрацювала, БЮТ не вдалося ошукати суспільство», - вважає керівник Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА звернув увагу на заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що в парламенті знаходяться ще 30 важливих законопроектів від уряду. «Сподіваюся, прем`єр-міністр мала на увазі серед них і проект закону «Про Кабінет Міністрів України», який згідно з коаліційною угодою мав бути прийнятий ще до її обрання на посаду керівника уряду, а також зміни до державного бюджету, що мали бути ухвалені ще в березні», - сказав він.

На думку глави Секретаріату Президента, БЮТ має негайно розблокувати роботу Верховної Ради і приступити до виконання положень коаліційної угоди, під якою стоїть підпис Ю.ТИМОШЕНКО. «Це - єдиний на сьогодні і на перспективу запобіжник для виникнення парламентських криз», - підкреслив В.БАЛОГА.