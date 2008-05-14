Тимошенко заявила про зниження інфляції у два рази

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відзначає зниження зростання інфляції в травні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів вона повідомила, що за першу декаду травня показник інфляції вдвічі менший, ніж за аналогічний період квітня.

Також прем`єр-міністр заявила, що зростання економіки дало змогу суттєво збільшити реальні заробітну плату та доходи населення.

«У січні-березні реальна заробітна плата, за винятком усіх інфляційних показників, збільшилася на 13,3%. Цей показник дуже вагомий, і це свідчить про те, що незважаючи на те, що ми героїчно боремося з інфляцією, суттєво виросла реальна заробітна плата», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, реальні доходи населення в січні-березні 2008 року збільшилися майже на 20%.

«Це дуже серйозний показник, і це свідчить про те, що наш уряд працює на країну, на людину, працює на добробут народу», - вважає прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в квітні цього року порівняно з квітнем минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го – 10,3%). Про це йдеться в повідомленні Державного комітету статистики України, розміщеному на сайті відомства.

За даними Держкомстату, з початку поточного року зростання споживчих цін становило 13,1% (за чотири місяці 2007 року - 1,3%). Інфляція у квітні проти березня 2008 року становила 3,1% (у квітні 2007 року до березня 2007 року - 2,2%).

13 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд і коаліцію терміново внести зміни до держбюджету на 2008 рік. Президент зазначив, що боротьба з інфляцією неможлива без внесення змін до бюджету, який передбачав би ефективні інструменти для її подолання.