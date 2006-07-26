Ющенку набридло, що нація живе догадками чи байками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює круглий стіл для обговорення політичної ситуації за участю не лише політиків, але й відомих громадських діячів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з главами облдержадміністрацій у Києві.

«Я ініціюю круглий стіл, бо переконаний, що нація повинна знати те, про що говорить політична еліта і політичні сили на переговорах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент додав, що йому «набридло, що нація живе догадками чи байками, які хтось випадково озвучує із тих чи інших ЗМІ».

Тому, заявив глава держави, він наполягає на тому, що проведення публічного, відкритого круглого столу, де будуть розкриті позиції, на яких стоять ті чи інші політичні сили, за що вони борються і як це має бути зафіксовано, є єдиним способом дати чесну відповідь нації.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що такий круглий стіл має відбутися не тільки з політиками, тим більше, за його словами, можна легко прогнозувати, що вони будуть говорити.

«Проблема, що на сьогодні ще немає тієї формули, яка б могла закріпити це і вивести на рівень гарантії дій. Тому потрібна громадськість, громадські діячі, які є авторитетом нації», - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова ВР Олександр МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту, що 26 липня о 14.00 у Маріїнському палаці у Києві лідери провідних політичних сил і Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведуть круглий стіл.

Сьогодні у прес-службі Президента повідомили, що у сьогоднішньому графіку глави держави не передбачено його участі в проанонсованому представниками Верховної Ради круглому столі в Маріїнському палаці.