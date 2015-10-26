В Одесі з виборчої дільниці виставили радника голови ОДА Марію Гайдар

00:43, 26 жовтня 2015
Політика
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У Приморському районі Одеси виставили з виборчої дільниці радника голови Одеської ОДА Марію Гайдар, яка заявила про значну невідповідність при підрахунку голосів. 

Гайдар / facebook.com/gaidarmaria

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдар написала на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що члени комісії на 286 дільниці, де я була присутня при підрахунку голосів, проголосували за те, що я повинна залишити дільницю і не заважати виборчому процесу. Все почалося з того, що наші спостерігачі вказали на розбіжність у цифрах тих, хто проголосував, - різниця між реальною кількістю і тим, що намальовано в бюлетенях, - близько 100», - написала Гайдар.

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Вона акцентувала, що інших спостерігачів і членів комісії від демократичних сил такі порушення, як виявилося, не бентежать. Гайдар також висловлює жаль з приводу того, що «Самопоміч» «дала так залякати своїх спостерігачів, що ті не заперечували голові і не наближалися до столів, де проводився підрахунок».

У зв'язку з цим інцидентом Гайдар подала до правоохоронних органів відповідну заяву.

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Только что члены комиссии на 286 участке, где я присутствовала при подсчете голосов, проголосовали за то,что я должна по...

Posted by Мария Гайдар on Sunday, October 25, 2015

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