В Одесі з виборчої дільниці виставили радника голови ОДА Марію Гайдар

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдар написала на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що члени комісії на 286 дільниці, де я була присутня при підрахунку голосів, проголосували за те, що я повинна залишити дільницю і не заважати виборчому процесу. Все почалося з того, що наші спостерігачі вказали на розбіжність у цифрах тих, хто проголосував, - різниця між реальною кількістю і тим, що намальовано в бюлетенях, - близько 100», - написала Гайдар.

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Вона акцентувала, що інших спостерігачів і членів комісії від демократичних сил такі порушення, як виявилося, не бентежать. Гайдар також висловлює жаль з приводу того, що «Самопоміч» «дала так залякати своїх спостерігачів, що ті не заперечували голові і не наближалися до столів, де проводився підрахунок».

У зв'язку з цим інцидентом Гайдар подала до правоохоронних органів відповідну заяву.

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