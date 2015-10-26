УКРОП підозрює фальсифікації голосування в Києві і починає паралельний підрахунок голосів

Про це заявив керівник експертної групи УКРОПу Нікіта Потураєв.

«Партія УКРОП розпочала паралельний підрахунок голосів, тому що є підстави підозрювати владу в підготовці фальсифікації результатів», – сказав Нікіта Потураєв в ефірі телеканалу «1+1».

Він пояснив, що перед виборами кілька незалежних соцопитувань показали, що у випадку явки на виборах у Києві понад 40% УКРОП – і не тільки УКРОП, а й інші демократичні сили – впевнено долає прохідний бар’єр і набирає 6 або й більше відсотків. Таким чином, за словами експерта, «Київрада мала отримати іншу конфігурацію ніж та, на яку розраховували технологи партії влади». «І коли сьогодні почали находити дані про низьку явку, яка була підтверджена оприлюдненими в прес-центрі БПП-Солідарність екзитполами, це одразу викликало питання у нашої експертної групи. Тим більше, коли з’явились офіційні дані КМДА і Віталія Кличка особисто, що явка в Києві склала не менше 42%. Ми точно впевнені, що необхідно проконтролювати результати», – заявив Потураєв.

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Керівник експертної групи УКРОПу розповів, що робота вже почалась, і уже є перші сигнали «дуже негативні для влади – про те що нашим кандидатам від УКРОПу перешкоджають в отриманні копій протоколів для паралельного підрахунку».

«Ми зробимо все, щоб встановити коректні результати не тільки УКРОПу, а й взагалі результати волевиявлення киян. Ми постараємось не допустити фальсифікацій голосування в Київраду», – запевнив Потураєв.

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Як повідомляв УНІАН раніше, «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» подолало прохідний бар’єр на виборах до Київської міської ради, а її лідер Геннадій Корбан на виборах мера столиці набрав більше 5 відсотків. Однак за вказівкою з Адміністрації Президента ці цифри занижуюють, зазначив Корбан.