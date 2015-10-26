У Хмельницькому до другого туру проходять "свободівець" Симчишин і в.о мера Чернилевський

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у штабі кандидата в мери Чернилевського та підтвердили у штабі кандидата Симчишина.

Так, за паралельним підрахунком протоколів з мокрими печатками штаба Чернилевського, перше місце на голосуванні 25 жовтня отримує Симчишин, за якого проголосувало 21126 хмельничан. Друге місце посідає Чернилевський з 20765 голосів.

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Третє місце у кандидата від БПП “Солідарність” Сергія Мандзія – 13989 голосів, четверте у висуванця від “Батьківщини” Олега Лукашука - 12749 голосів.

У коментарі УНІАН заступник голови Хмельницької міської виборчої комісії Віталій Швед також сказав, що в лідерах на посаду мера перебувають Симчишин і Чернилевський. Наразі комісія продовжує приймати протоколи з ДВК.

Як повідомляв УНІАН, на посаду міського голови Хмельницького претендувало 14 кандидатів.