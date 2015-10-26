Польські спостерігачі назвали українські міста, де відбулися найспокійніші вибори

Польські спостерігачі заявляють, що цьогорічні місцеві вибори в Україні пройшли спокійно, а у Львові та Одесі відбулися найспокійніші вибори: немає жодних порушень, які б суттєво вплинули на виборчий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 26 жовтня, під час прес-конференції «Звіт Міжнародної місії медіаспостереження з Республіки Польща на місцевих виборах-2015» повідомив спостерігач на виборах від Республіки Польща Пйотр Нізьол.

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«Були дрібні нюанси – такі, як голосування без паспорта, чи наявність двох осіб в кабінці для голосування, - зазначив Нізьол.

За його словами, він їздить в Україну на вибори з 2010 року.

«Я організовую волонтерів, щоб допомагати в виборах в Україні. Цього року ми спостерігали за виборами у Львові і в Одесі. Дві групи міжнародних спостерігачів відвідали близько ста виборчих дільниць, щоб зібрати і узагальнити інформацію про вибори в Україні. Висновок: це найспокійніші вибори в Україні, які нам доводилося бачити», - заявив Нізьол.