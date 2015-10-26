Понад 1,5 тисячі порушень виборчого законодавства зафіксували спостерігачі КВУ

13:01, 26 жовтня 2015
Політика
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Київ. 26 жовтня. УНІАН. Комітет виборців України під час спостереження за ходом місцевих виборів зафіксував понад 1,5 тис. порушень виборчого законодавства.

REUTERS

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

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За його словами, більшість зафіксованих порушень (понад 70%) є порушеннями процедурного і технічного характеру, які не здатні вплинути на результати виборів. До таких порушень належать: несвоєчасне відкриття виборчих дільниць, оголошення перерв у роботі ДВК, відсутність кабінок для голосування, відсутність бланків протоколів про підрахунок голосів на момент початку голосування, часткове заповнення протоколів та контрольних талонів до завершення голосування, вкидання контрольних листів в скриньку для голосування без печаток.

Кошель повідомив, що в день голосування на виборчих дільницях працювали 4300 спостерігачів та 52 мобільні групи КВУ.

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