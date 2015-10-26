Понад 1,5 тисячі порушень виборчого законодавства зафіксували спостерігачі КВУ
Київ. 26 жовтня. УНІАН. Комітет виборців України під час спостереження за ходом місцевих виборів зафіксував понад 1,5 тис. порушень виборчого законодавства.
Про це сказав на прес-конференції в УНІАН генеральний директор КВУ Олексій Кошель.
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За його словами, більшість зафіксованих порушень (понад 70%) є порушеннями процедурного і технічного характеру, які не здатні вплинути на результати виборів. До таких порушень належать: несвоєчасне відкриття виборчих дільниць, оголошення перерв у роботі ДВК, відсутність кабінок для голосування, відсутність бланків протоколів про підрахунок голосів на момент початку голосування, часткове заповнення протоколів та контрольних талонів до завершення голосування, вкидання контрольних листів в скриньку для голосування без печаток.
Кошель повідомив, що в день голосування на виборчих дільницях працювали 4300 спостерігачів та 52 мобільні групи КВУ.