Понад 1,5 тисячі порушень виборчого законодавства зафіксували спостерігачі КВУ

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

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За його словами, більшість зафіксованих порушень (понад 70%) є порушеннями процедурного і технічного характеру, які не здатні вплинути на результати виборів. До таких порушень належать: несвоєчасне відкриття виборчих дільниць, оголошення перерв у роботі ДВК, відсутність кабінок для голосування, відсутність бланків протоколів про підрахунок голосів на момент початку голосування, часткове заповнення протоколів та контрольних талонів до завершення голосування, вкидання контрольних листів в скриньку для голосування без печаток.

Кошель повідомив, що в день голосування на виборчих дільницях працювали 4300 спостерігачів та 52 мобільні групи КВУ.