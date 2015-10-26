Порошенко: Місцеві вибори показали, що спроба Росії створити п'яту колону зазнала краху

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив у Києві на спільній з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер прес-конференції.

“Реванш недемократичних сил, якими нас так лякали, не відбувся. Я ще раз хочу подякувати відповідальності у виборі українського народу, який зараз підтримав демократичні сили, підтримав реформи. Причому в цій позиції не відбувся і розкол України, який багато хто предрікав. Зазнала краху спроба Росії створити всередині п'яту проросійську колону, яка також не відбулася”, - сказав він.

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За словами президента, скасування виборів у Маріуполі є неприйнятним, і відповідні зміни до законодавства дозволять провести вибори в Маріуполі та Красноармійську.

Порошенко заявив, що голос переважної більшості виборців був відданий проукраїнським силам у місцевих радах.