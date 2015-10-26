Спостерігачі ПАРЄ: голосування на виборах пройшло добре "за винятком деяких відхилень від правил"

Про це повідомила віце-президент Конгресу місцевих та регіональних влад ПАРЄ Гудрун Мослер-Торнстром. "Загалом день голосування пройшов спокійно, голосування пройшло добре за винятком деяких відхилень від правил", - сказала Гудрун Мослер-Торнстром, яка очолювала делегацію спостерігачів від ПАРЄ.

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За її словами, на більшості дільниць виборчим комісіям вдалося ефективно виконувати свої обов'язки, незважаючи на складність законодавства.

На її думку, виборці могли проголосувати вільно і без залякувань. "Однак інформація про кандидатів, особливо тих, хто обирався до місцевих рад, була погано представлена", - сказала Мослер-Торнстром.

За її словами, спостерігачі від Конгресу місцевих та регіональних влад ПАРЄ отримували повідомлення про купівлю голосів і можливість підкупу членів комісій, особливо там, де різниця між голосами була маленькою.

"Тому боротьба з корупцією під час виборів - це ключовий елемент реформ, які нині тривають в Україні", - сказала Мослер-Торнстром.

Вона також відзначила, що виборче середовище було конкурентним, але не всі кандидати мали можливість зареєструватися. "На жаль, не всім незалежним кандидатам на всіх рівнях вдалося взяти участь у виборах", - додала Гудрун Мослер-Торнстром.