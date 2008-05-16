У Блоці Черновецького заявляють, що ніяких продуктових наборів не роздають

Співголова фракції Блоку Черновецького у Київраді Алла ШЛАПАК заявляє, що її політична сила не має жодного відношення до будь-яких "акцій роздачі продуктових наборів".

Як передає кореспондент УНІАН, вона заявила: «Блок Черновецького не має жодного відношення до будь-яких акцій роздачі продуктових наборів. На відміну від наших опонентів, які розгорнули у Києві беспрецедентну кампанію з підкупу виборців, ми, навпаки, навіть заморозили усі благодійні програми для соціально незахищених киян, як цього вимагає виборче законодавство».

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва було затримано автомобіль, з якого роздавали прострочені продукти нібито від імені Блоку Леоніда Черновецького.

А.ШЛАПАК наголосила, що "Блок Леоніда Черновецького не має жодного відношення до подібних акцій. Ми ніколи не могли собі дозволити наражати на небезпеку здоров’я киян. Це - чергова провокація з боку наших політичних опонентів. - наголосила вона. – З самого початку передвиборчої кампанії ми попереджали про підготовку численних акцій, спрямованих на дискредитацію нашої команди".

Вона закликала киян не вірити заявам представників БЮТ, а також бути пильними, повідомляти про подібні інциденти правоохоронні органи, громадські приймальні Блоку Черновецького. «Не розумію, на що розраховують наші політичні опоненти, коли влаштовують подібні брудні акції. Я впевнена, що кияни – мудрі і розважливі. Вони здатні дати оцінку таким діям, розібратися, хто насправді бореться за їх добробут, а хто не гребує жодними засобами, щоб тільки «пролізти» у Київраду», - підкреслила співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді.