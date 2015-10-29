"На крок ближче до європейської мети": парламент Кіпру ратифікував асоціацію Україна-ЄС

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter.

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"Парламент Кіпру ратифікував нашу Угоду про асоціацію. Ми стали ще на крок ближче до європейської мети", - зазначив міністр.