"На крок ближче до європейської мети": парламент Кіпру ратифікував асоціацію Україна-ЄС

19:09, 29 жовтня 2015
Політика
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Парламент Кіпру ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

/ Фото УНИАН

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter.

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"Парламент Кіпру ратифікував нашу Угоду про асоціацію. Ми стали ще на крок ближче до європейської мети", - зазначив міністр.

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