"На крок ближче до європейської мети": парламент Кіпру ратифікував асоціацію Україна-ЄС
19:09, 29 жовтня 2015Політика
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Парламент Кіпру ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Клімкін заявив про наближення до європейської мети / Фото УНІАН
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter.
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"Парламент Кіпру ратифікував нашу Угоду про асоціацію. Ми стали ще на крок ближче до європейської мети", - зазначив міністр.
Парламент Кіпру ратифікував нашу Угоду про асоціацію. Ми стали ще на крок ближче до європейської мети.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 29, 2015
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