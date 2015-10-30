Гройсман розповів, чому скорочення числа депутатів буде ефективним для роботи Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час засідання Конституційної комісії.

“Ми з вами отримали декілька петицій від президента, які будуть вам роздані для опрацювання”, - сказав Гройсман і додав, що зокрема йдеться про можливість позбавлення депутата мандата за три пропуски засідань, а також щодо зменшення кількості депутатів Верховної Ради до 100 осіб.

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За його словами, “з точки зору кількості депутатів, то нам є над чим працювати”. “Я думаю, що зменшення кількості депутатів Верховної Ради України, до речі, так як ми зробили - зменшення кількості депутатів місцевих рад, - може позитивно вплинути на підвищення якості роботи українського парламенту”, - сказав Гройсман і зауважив, що це дискусійне питання.

На його думку, кількість депутатів має бути такою, аби була можливість ефективно представляти український народ у парламенті і ефективно виконувати обов'язки.

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Голова ВР закликав учасників засідання Конституційної комісії ознайомитись зі змістом петицій, а пізніше під час засідань у тематичних групах обговорити це питання.