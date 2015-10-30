Гройсман розповів, чому скорочення числа депутатів буде ефективним для роботи Ради
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман вважає, що зменшення кількості депутатів ВР може позитивно вплинути на роботу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час засідання Конституційної комісії.
“Ми з вами отримали декілька петицій від президента, які будуть вам роздані для опрацювання”, - сказав Гройсман і додав, що зокрема йдеться про можливість позбавлення депутата мандата за три пропуски засідань, а також щодо зменшення кількості депутатів Верховної Ради до 100 осіб.
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За його словами, “з точки зору кількості депутатів, то нам є над чим працювати”. “Я думаю, що зменшення кількості депутатів Верховної Ради України, до речі, так як ми зробили - зменшення кількості депутатів місцевих рад, - може позитивно вплинути на підвищення якості роботи українського парламенту”, - сказав Гройсман і зауважив, що це дискусійне питання.
На його думку, кількість депутатів має бути такою, аби була можливість ефективно представляти український народ у парламенті і ефективно виконувати обов'язки.
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Голова ВР закликав учасників засідання Конституційної комісії ознайомитись зі змістом петицій, а пізніше під час засідань у тематичних групах обговорити це питання.