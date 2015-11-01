В Одесі суд відмовив у задоволенні позову кандидата в мери Боровика

Про це УНІАН повідомили в Одеській обласній організації «Комітет виборців України».

Зокрема, Одеський окружний адміністративний суд визнав необґрунтованими вимоги позивача про визнання недійсними протоколів з виборів міського голови в названому районі і в цілому в Одесі. Також позивач вимагав визнати незаконною постанову міськвиборчкому про визнання Геннадія Труханова міським головою.

Суд визнав непереконливими докази і документи, представлені на доказ обґрунтованості позовних вимог кандидата, і відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, кандидат на пост міського голови Одеси Боровик оскаржив результати виборів у мери по Малинівському району міста.

Раніше суд відмовив Боровику в задоволенні позовів щодо опротестування результатів голосування в Суворовському і Київському районах міста.

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Одеська міська виборча комісія увечері 27 жовтня зареєструвала Труханова мером Одеси. Так, згідно з результатами 100% підрахованих протоколів, у голосуванні на виборах мера Одеси взяли участь 264 тис. 76 осіб. За Труханова проголосували 138 тис. 865 виборців, що становить 52,58%, за Боровика - 66 482 тис. осіб (25,18%), Едуарда Гурвіца - 22 тис. 475 осіб (8,51%), Сергія Ківалова - 14 тис. 865 (5,62), Світлану Фабрикант - 8 тис. 174 (3,1%).

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Голова Одеської ОДА Саакашвілі 27 жовтня заявив, що на виборах міського голови Одеси була допущена багато фальсифікацій на користь чинного мера Труханова.