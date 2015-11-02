УКРОП скликає патріотів на мітинг проти репресій

Мітинг розпочнеться о 9 годині.

У партії зазначають, що усі місцеві організації УКРОПу добре впоралися із поставленими перед ними завданнями на місцевих виборах. «У цілому по країні УКРОП набрав 8% голосів. Партію буде представлено ​​в більшості обласних рад і більш ніж в 400 міських і районних радах. Понад тисячу кандидатів від партії стали депутатами місцевих рад. Наші партійці стануть мерами в дюжині міст», – йдеться на сторінці мітингу в Facebook.

Однак, наголошують у партії, успіх УКРОПу на виборах влада намагається обернути проти партії.

«Проти патріотів розгорнуто масштабну кампанію з дискредитації. Лідера УКРОПу – Геннадія Корбана затримано за безпідставними звинуваченнями у розкраданні «Фонду оборони країни», який він створював та наповнював. Сам фонд – один з найбільших в Україні, якому довіряли не тільки наші співвітчизники, а й іноземні меценати, розгромлено, – наголошують у партії. – На сьогоднішній день у в'язницях вже сотні патріотів. Тисячі волонтерів і підприємців, котрі допомагали і допомагають українській армії, перебувають під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності».

«Патріоти у в’язницях, а ті, хто розстрілював Майдан, – на волі. Волонтерів обшукують, а військове керівництво жирує на армійських бюджетах. Це не та Україна, про яку ми мріяли, за яку боролися. Патріоти – проти політичних репресій!» – підкреслили в УКРОПі.