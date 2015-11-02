5 листопада депутати розглянуть законопроекти щодо лібералізації візового режиму з ЄС

У четвер, 5 листопада, Верховна Рада має розглянути пакет законопроектів, необхідних для виконання Україною зобов'язань у рамках Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, проектом розкладу засідань парламенту на поточний тиждень передбачається, що 5 листопада розглядатиметься, зокрема, законопроект про зовнішню трудову міграцію та законопроект про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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Розглядатимуться також зміни до Кримінального процесуального кодексу та Цивільного кодексу України, які стосуються спецконфіскації та накладення арешту на майно для усунення корупційних ризиків.

Цього дня також розглядатиметься проект Трудового кодексу України та законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо здешевлення вартості газу для населення.

Крім того, у четвер депутати розглядатимуть зміни до Податкового та Митного кодексів стосовно створення передумов для нової моделі ринку природного газу.

У вівторок, 3 листопада, парламент, зокрема, має розглянути законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, а також законопроект про систему іномовлення України.

У середу, 4 листопада, серед іншого, депутати розглянуть законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та США про повітряні перевезення.

Також депутати розглянуть проект постанови про визнання геноциду кримськотатарського народу.

Крім того, передбачається ухвалити рішення щодо звіту Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування обставин конфлікту у Мукачевому влітку поточного року.