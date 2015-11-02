Адвокати Корбана наполягають на відводі судді

Як передає кореспондент УНІАН, з таким клопотанням звернулася адвокат Оксана Томчук.

Адвокат просила суд зобов'язати прокуратуру надати належним чином оформлені документи, що підтверджують повноваження п'яти прокурорів, які на засіданні представляють інтереси держави.

Слідчий суддя Олексій Подалюка оголосив, що у суду немає сумнівів щодо повноважень представників прокуратури.

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Після цього адвокат заявила клопотання про відвід суддів. "Суд не хоче встановлювати на початку судового засідання, розглядаючи питання, яке на даному етапі є абсолютно важливим стосовно того, чи можуть дані люди представляти інтереси у даному провадженні, хто вони є, і, враховуючи те, що суд відмовляє нам у тому, щоб витребувати у прокуратури оригінал відповідної постанови, яка підтверджує позицію прокуратури...", - сказала Томчук.

Вона заявила, що вважає, що суд незацікавлений розглядати справу у законний спосіб.

Судді оголосили перерву на 20 хвилин, щоб розглянути це клопотання.