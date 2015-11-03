Із 120 депутатів нової Київради 45 є чинними – заключний список тервиборчкому

У цьому списку з 120 обранців до нової Київради 45 є нинішніми її депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, список обраних депутатів був створений на підставі складених тервиборчокомом рейтингових списків партій, які подолали за результатами голосування визначений законодавством 5-відсотковий бар'єр.

Отже, з 52 депутатів, обраних від партії «БПП-Солідарність», діючих депутати міськради – 33, у «Самопомочі» - з 22 їх 2, у Батьківщині – з 17 їх також 2, у «Єдності» - з 15 їх 5, у «Свободи» - з 14 їх 3.

У затвердженому КМТВК списку депутатів Київради прізвища обранців розміщені у відповідності до отриманих загалом по місту рейтингових показників. Найближчим часом рейтинги всіх кандидатів будуть оприлюднені на офіційній сторінці КМТВК.

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Як відомо, чергові вибори Київського міського голови та депутатів Київради проходили 25 жовтня. 2 листопада міський тервиборчком оприлюднив офіційні результати голосування на виборах до Київради - 5-відсотковий барєр подолали 5 партій. Визначення депутатів, які обранідо Київради, відбувалось за новим виборчим законодавством.

На 15 листопада призначено ІІ тур виборів Київського міського голови.