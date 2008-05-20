Кандидат Шпакович не знімав Катеринчука з виборів

Кандидат на посаду Київського міського голови Володимир ШПАКОВИЧ спростовує заяви іншого кандидата – Миколи КАТЕРИНЧУКА про те, що добивався в судовому порядку його зняття з виборів міського голови.

8 травня цього року прес-служба Миколи Катеринчука розповсюдила повідомлення, що, зокрема,було опубліковано й на сайті УНІАН під заголовком “Катеринчук: сімдесят-якийсь там кандидат у мери звернувся до суду”. В ньому йшлося про те, що “окружний адміністративний суд Києва залишив без задоволення позовну вимогу кандидата на посаду Київського міського голови Володимира ШПАКОВИЧА щодо зняття з виборчих перегонів у столиці Миколи КАТЕРИНЧУКА”

За даними прес-служби, відповідне рішення було оприлюднене під час судового засідання.

„Я не виключаю, що сімдесят-якийсь там кандидат на посаду мера звернувся до суду, аби зняти мене з перегонів за вказівкою чинної київської влади", - заявив М.КАТЕРИНЧУК. При цьому він наголосив, що позовна заява "просто не могла бути задоволена, оскільки позивач навіть не надав суду достовірно встановлених юридично значимих фактів порушень виборчого законодавства з мого боку, а в судовому засіданні були оголошені виключно припущення, що встановлено у судовому рішенні".

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, так і незрозуміло, в яких саме порушеннях його, як кандидата, намагалися звинувачувати.

„Та попри все я радий, що подібні дії вчиняються по відношенню до мене, що дає мені можливість остаточно пролити світло, і через суд також, на шалений тиск, який вчиняють по відношенню до мене”, - додав М.КАТЕРИНЧУК.

У свою чергу, Володимир ШПАКОВИЧ заявляє, що суд просто не міг “залишити без задоволення” його позовну заяву “щодо зняття з виборчих перегонів у столиці Миколи КАТЕРИНЧУКА”, оскільки “такої позовної вимоги ніхто не заявляв”.

“Предметом мого позову до М.КАТЕРИНЧУКА стало розміщення його передвиборної агітації на маршрутних таксі, що заборонено законом. В судовому засіданні представник М.КАТЕРИНЧУКА стверджував, що останній не має до цього ніякого відношення, а хто розмістив ці агітаційні матеріали – йому невідомо. До Київської міської ТВК зразки агітаційної продукції, які всі ми бачимо на громадському транспорті, не подавалися, - пояснює ШПАКОВИЧ. - Отже, залишаються такі факти: Володимир ШПАКОВИЧ не намагався зняти Миколу КАТЕРИНЧУКА з виборів, а намагався лише визнати незаконним розміщення портретів кандидата, за якого “буде не соромно”, на автобусах та утриматись надалі від такого способу агітації. Суд не задовольнив позов В.ШПАКОВИЧА, оскільки не вдалось встановити, що М.Катеринчук має відношення до своїх портретів на маршрутних автобусах.

Тепер кандидат М.КАТЕРИНЧУК розповідає, що “сімдесят-якийсь кандидат” намагався зняти його з виборів. Нагадаємо, за фахом М.КАТЕРИНЧУК – юрист. Підпис на багатьох його агітаційних матеріалах повідомляє, що за “такого мера не буде соромно!”