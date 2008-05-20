На київських виборах Кучма голосуватиме за «кандидата без шансів»
А ще він знає, у кого поганий настрій
Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що дострокові вибори міського голови Києва і Київради будуть своєрідним референдумом довіри до БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв’ю журналістам у Києві.
«Я думаю, що настрій у цієї політичної сили сьогодні не дуже добрий, бо вони намагалися з шашкою наголо завоювати Київ, а цього не вийшло», – сказав Л.КУЧМА.
Він повторив тезу щодо незаконності призначення дочасних виборів у столиці, однак зазначив, що зірвати їх вже буде неможливо, і вибори відбудуться.
Також Л.КУЧМА повідомив, що він голосуватиме за Партію регіонів і Василя ГОРБАЛЯ як кандидата у мери Києва. Водночас екс-Президент зауважив, що шансів стати мером у В.ГОРБАЛЯ немає, оскільки результат цих виборів вже відомий сьогодні.