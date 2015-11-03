Чубаров пропонує ввести міжнародне ембарго на ввезення товарів до Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров повідомив на брифінгу у Києві.

«Блокада не буде завершуватися за будь-яких умов, вона може змінювати форми», - сказав Чубаров.

За його словами, блокада «повертає кримську проблему до усвідомлення українським суспільством того, що без повернення Криму Україна просто не може відбутися як держава».

Чубаров також закликав українську владу порушити у міжнародних організаціях питання про введення ембарго Криму.

За його словами, існує дуже висока ймовірність, що з 1 січня 2016 року Росія оголосить Україні продовольче ембарго.

«Росія припинить купувати наші сільськогосподарські продовольчі товари. Це все те основне, що завозилося до Криму… Чому ми не можемо раніше, ніж вони, показати, що буває тоді, коли здійснюється ембарго», - сказав Чубаров.

Крім того, він зазначив, що в Україні є «певна група політиків», які вважають, що «кримське питання» вже закрито, й Україна має шанси на успішний розвиток без повернення Криму.

«Ніхто вам цього не скаже відкрито, публічно, але дії деяких політиків свідчать про те, що повернення Криму ними розглядається дуже умовно», - зауважив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на системні утиски, переслідування і порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму громадські активісти з 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України. На адмінкордоні з Кримом вони не пропускають вантажівки, які прямують на півострів з продуктами харчування і товарами.

Крім того, активісти закликають українську владу скасувати дію закону про зону вільної торгівлі з Кримом, оскільки він фактично легалізує економічні відносини з агресором.