Якби президентські вибори відбулися сьогодні

Проведення в Україні дострокових президентських виборів підтримує 41,9% громадян, при цьому на сході такої думки дотримується 64,9%, а на півдні – 49%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі висновки соціологічного дослідження обнародував сьогодні завідуючий лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної і політичної психології АПН України Павло ФРОЛОВ.

«Не бажають проведення дострокових виборів президента 38,2% опитаних. І таку позицію переважно розділяють жителі західного і центрального регіонів України, а також Києва – 62,4%, 46,7% і 46,8% відповідно», - сказав П.ФРОЛОВ.

Соціологи також зазначають, що в разі проведення дострокових виборів Президента жоден з вірогідних претендентів не отримає перемогу в першому турі. «Найкращі шанси потрапити в другий тур голосування мали б Віктор ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО, яким готові віддати свої голоси відповідно 41,7% і 30,7% виборців, які заявляють про твердий намір брати участь у виборах і визначилися із симпатіями. Віктор ЮЩЕНКО одержав би 14,6%, Петро СИМОНЕНКО – 4,3%, Володимир ЛИТВИН – 3,8%, Олександр МОРОЗ – 3,2%», - додав він.

Інститут соціальної і політичної психології АПН України проводив всеукраїнське опитування 14-20 липня. Під час дослідження опитано 2293 респондентів у 334 населених пунктах, з яких 146, – міські, 188 – сільські. Опитування проводилося за квотною вибіркою, яка представляє населення від 18 років і старше. Статистична похибка становить 2,1%.