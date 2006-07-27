Єхануров за широку коаліцію без КПУ

18:31, 27 липня 2006
Політика
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Але зберігши за нею посади

Прем`єр-міністр України, один з лідерів «Нашої України» Юрій ЄХАНУРОВ виступає за широку парламентську коаліцію без Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на круглому столі за участю Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Наголосивши, що сьогодні лише Президент є джерелом стабільності в державі, і уряд вважає, що саме його пропозиції мають стати основою для досягнення виваженого і відповідального компромісу, Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив: «Компромісу, який дозволить сформувати у Верховній Раді єдино прийнятну у нинішній ситуації широку Коаліцію національного єднання – без Компартії, із збереженням за її представниками посад, що вони здобули в нелегкій боротьбі».

Також Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що тривала політична криза показала, що політичні сили не можуть самостійно знаходити компромісні рішення.

Водночас, підкреслив прем’єр, Президент є повноцінним учасником в процесі прийняття рішення щодо призначення керівника уряду.

Також Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що для вирішення проблеми, яка на сьогодні виникла , попередньо необхідно відновити роботу Конституційного Суду.

Водночас прем’єр зазначив, що його «уряд готовий виконувати свої функції стільки, скільки буде потрібно до досягнення виваженого політичного компромісу».

 

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