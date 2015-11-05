ГПУ: Суд над Лукаш може пройти вже завтра, її везуть до слідчого

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк.

Він нагадав, що ГПУ здійснює розслідування провадження за підозрою у вчиненні злочину за статтею 191 ч 5 КК, тобто заволодіння коштами держбюджету, перебуваючи на посаді Міністра юстиції, пізніше Лукаш було оголошено у розшук, оскільки не було встановлено місце її перебування.

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"СБУ сьогодні повідомила, що вони її затримали Олену Лукаш і на даний час доставляють до слідчого", - зазначив Горбатюк і додав, що у слідчого їй буде повідомлено про підозру.

"Швидше за все завтра суд обиратиме Лукаш запобіжний захід", - також сказав Горбатюк.

Він не уточнив, де саме була затримана Лукаш і за яких обставин, зазначивши, що всю цю інформацію їм має надати СБУ.