В одному з районів Маріуполя завершуються роботи з ремонту постраждалих від обстрілу будинків (фото)
19:11, 05 листопада 2015Політика
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Розпочато скління перехідних балконів, але поки є проблема із залученням підрядників для прискорення робіт.
У Маріуполі закінчуються роботи з відновлення постраждалих від обстрілу будинків / 0629.com.ua
До кінця наступного тижня буде завершена робота з установки пластикових вікон у 8 висотках Східного.
Про це 0629 розповіла директор ЖКП "Східний" Євдокія Мурзіна.
Вона уточнила, що на даний момент вже виконано скління в два скла дерев'яних рам в 10 під'їздах району. Це 300 квадратних метрів скла з 2500 квадратних метрів.
Виконано поточний ремонт 13 покрівель. Дві покрівлі знаходяться в роботі.
Розпочато скління перехідних балконів, але поки є проблема із залученням підрядників для прискорення робіт.
З 2400 погонних метрів міжпанельних швів виконано 800.
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