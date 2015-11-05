В одному з районів Маріуполя завершуються роботи з ремонту постраждалих від обстрілу будинків (фото)

До кінця наступного тижня буде завершена робота з установки пластикових вікон у 8 висотках Східного.

Про це 0629 розповіла директор ЖКП "Східний" Євдокія Мурзіна.

Вона уточнила, що на даний момент вже виконано скління в два скла дерев'яних рам в 10 під'їздах району. Це 300 квадратних метрів скла з 2500 квадратних метрів.

Виконано поточний ремонт 13 покрівель. Дві покрівлі знаходяться в роботі.

Розпочато скління перехідних балконів, але поки є проблема із залученням підрядників для прискорення робіт.

З 2400 погонних метрів міжпанельних швів виконано 800.