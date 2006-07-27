Лідери політичних сил обговорюють проект «Універсалу національної єдності»

Лідери парламентських політичних сил, які сьогодні беруть участь в загальноціональному круглому столі за участю Президента, обговорюють проект «Універсалу національної єдності», який їм запропоновано підписати, і тим самим виявити спільну політичну волю до об’єднання зусиль задля добра України.

План дій національної єдності, який міститься в проекті універсалу, зокрема, передбачає:

збереження унітарності та соборності України;

продовження та удосконалення конституційної реформи, створення збалансованої системи «стримувань і противаг між Президентом, парламентом та урядом, відновлення дієздатності Конституційного Суду України;

приведення рішень всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з Конституцією;

створення політичних та правових умов для безперешкодної діяльності опозиції у виборних органах влади всіх рівнів;

реформування виконавчої влади та унеможливлення політизації держслужби через першочергове прийняття законів «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» (у новій редакції), підготовлених до подання Президентом;

продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні;

реформування системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, приведення кримінального права і кримінального судочинства у відповідність з стандартами і рекомендаціями Ради Європи, ЄС та рішеннями Європейського Суду з прав людини;

стимулювання розвитку місцевого самоврядування через забезпечення його фінансової спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою. Відмова від федералізації на користь децентралізації;

приборкання корупції на всіх рівнях влади, зокрема, через підтримку законодавчих ініціатив Президент у цій сфері;

забезпечення статусу української мови як єдиної державної та мови офіційного спілкування органів влади з одночасним гарантуванням прав мов національних меншин відповідно до Європейської хартії;

розвиток культури та відродження духовності багатонаціонального українського народу, забезпечення цілісності мовно-культурного простору;

дотримання свобод віросповідання. Підтримка прагнень до утворення єдиної Помісної Української Православної Церкви;

підвищення добробуту громадян, подолання бідності через ефективний та адресно-соціальний захист, справедливе пенсійне забезпечення;

становлення середнього класу через підвищення доступності та якості освіти, трансформацію політики доходів населення, гарантування гідної оплати праці, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць;

пропаганда здорового способу життя, переорієнтування системи охорони здоров’я на пацієнта та створення національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ-СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини;

досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче, ніж 5% при інфляції не більше ніж 10%, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць;

проведення податкової реформи, що передбачає, зокрема, запровадження податку на нерухомість та єдиного соціального внеску на фонд оплати праці;

підвищення ефективності використання природних ресурсів, особливо енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій;

підвищення ефективності сільського господарства через введення землі в економічний обіг;

гарантування державою недоторканності прав власності;

підвищення якості комунальних послу через створення конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері;

невідкладне прийняття необхідних для вступу України до СОТ змін до законодавства та вступ до даної організації до кінця 2006 року;

неухильне виконання плану дій «Україна-ЄС», невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та приєднання до плану дій щодо членства в НАТО;

налагодження ефективного економічного партнерства з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами України, керуючись інтересами взаємної вигоди.

В проекті документа зазначається, що підписанти переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку мають стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції і системи влади в цілому.

Також зазначено в проекті документа: «Ми переконані, що реалізація положень цього універсалу, які будуть покладені в основу коаліційної угоди більшості, можлива лише за умови створення у Верховній Раді України п’ятого скликання Коаліції національної єдності та підтримуємо такий крок». Після цього в проекті документа визначені посади та прізвища потенційних підписантів: Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, від фракції Партії регіонів – Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції БЮТ – Юлія ТИМОШЕНКО, від фракції «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, від фракції СПУ – Василь ЦУШКО, від фракції КПУ – Петро СИМОНЕНКО.