Адвокати заявили про початок реалізації їх антикорупційних розробок для МОЗ

4 листопада Міністерство охорони здоров'я України перерахувало перший транш в рамках процедури закупівлі лікарських засобів у міжнародних організацій з організаційної моделі, розробленої експертами Адвокатського об'єднання Arzinger за ініціативи ГО «Пацієнти України».

620 мільйонів гривень передані в розпорядження уповноваженої структури - Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй.

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«Розробивши Концепцію передачі закупівель у міжнародному полі, провівши роботу щодо узгодження й прийняття відповідних законів у березні і квітні 2015 року, ми думали, що на найважчий етап нашої роботи закінчився, але, як виявилося, найбільш трудомісткий процес розпочався після – в організації постійного громадського тиску і безпосередньої юридичної підтримки при розробці необхідних підзаконних актів та угод з міжнародними організаціями. Ми пишаємося тим, що проект, нарешті, наближається до стадії практичної реалізації, що природньо завдасть величезного удару по існуючих корупційних схемах у національних державних закупівлях лікарських засобів і дозволить більшій кількості людей в Україні отримати доступ до життєво необхідного лікування» - прокоментувала подію експерт у фармацевтичній галузі Лана Сінічкіна.

Нагадаємо, що Адвокатське об'єднання Arzinger є не тільки одним з лідерів юридичного ринку, але й веде активну роботу pro bono по боротьбі з корупцією і реформування української економіки та системи державної влади. Зокрема, Arzinger фасилітує процес гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС, працює над підвищенням прозорості роботи Антимонопольного комітету України, а також реалізує масштабні антикорупційні проекти в інших сферах.