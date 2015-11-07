Клімкін у Данії говорив про Донбас і розширення зв’язків між двома країнами - МЗС

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, міністр провів низку робочих зустрічей.

Зокрема, зустрівся із кронпринцем Данії Фредеріком, колишнім керівником уряду Хеллею Торнінг-Шмідт, а також членом парламенту, колишнім міністром закордонних справ Мартіном Лідегором.

Читайте такожДанія готова надати підтримку малому та середньому бізнесу в Україні - Клімкін

Співрозмовники обмінялися думками й щодо підтримки торговельно-економічного співробітництва України й Данії, подальшого ходу реформ, спрямованих на покращення інвестиційного клімату та розширення ділових зв’язків.

Також у рамках візиту до Данії міністр зустрівся із українською громадою і поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.

«Під час зустрічі з українською громадою Клімкін відзначив важливу роль міжнародного українства у відстоюванні інтересів України за кордоном, підтримка якого має особливе значення для держави за нових геополітичних реалій», - йдеться у повідомленні.