Портнов розповів про ймовірну суму компенсації, якщо ЄС публічно не вибачиться перед ним

Якщо Євросоюзом не будуть принесені публічні вибачення, колишній перший заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов може вимагати компенсації за перельоти в Люксембург, адвоката та проживання в готелі.

Про це Портнов заявив в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

"Це може бути до 20 тисяч євро, але, так як Суд встановив, що я можу вимагати відшкодування моральної і матеріальної шкоди, то, можливо, за певних обставин, я включу в цей список і весь період мого проживання за кордоном", - заявив він.

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Також Портнов підкреслив, що його імміграція - це наслідки політики української влади, яка призвела до міжнародних санкцій і його дискредитації.

"У зв'язку з цим, можливо, я спробую провести зв'язок між цими подіями. Це може бути дуже значна сума", - говорить він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний суд Європейського Союзу задовольнив скаргу колишнього першого заступника глави Адміністрації президента України Андрія Портнова на введення проти нього Радою ЄС санкцій у вигляді заморожування активів.

Довідка УНІАН. Євросоюз 5 березня 2014 року заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних в незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини в Україні.

5 березня 2015 року Євросоюз виключив з санкційного списку Портнова, а також екс-радника Януковича Ігоря Калініна, екс-голову Служби безпеки Олександра Якименка і сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія.

Читайте повний текст ексклюзивного інтерв'ю Андрія Портнова для УНІАН.