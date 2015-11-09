Лукаш з електронним браслетом залишила Генпрокуратуру

Екс-міністр юстиції України Олена Лукаш з електронним браслетом, підозрювана у заволодінні 2,5 млн грн і службовому підробленні, залишила Генеральну прокуратуру.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Захист Олени Лукаш» у Facebook.

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«Завершилася 5 доба показушних процесуальних знущань, які багато хто, і певною мірою не безпідставно, називали тортурами і викраденням.

Генеральну прокуратуру України ми залишили. Всі необхідні процедури дотримані.

Станом на 19-45 всі вимоги ухвали Печерського районного суду Києва від 6 листопада 2015 року виконані повністю. Закордонний і внутрішньодержавний паспорти Олена Лукаш здала слідчому. Браслет на ній.

З завтрашнього дня активно включаємося в процес розслідування», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою її зникнення вважається 28 липня 2015 року.

У той же час Лукаш стверджує, що вона перебувала в Україні і не переховувалася від слідства.

Прокуратура 5 листопада Лукаш повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

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Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував екс-міністра юстиції з можливістю внесення застави у розмірі 5,1 млн грн.

Того ж дня народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за Лукаш, проте вона протягом вихідних залишалася в СІЗО.

Сьогодні, 9 листопада, прокурор ГПУ Владислав Куценко повідомив, що Лукаш знаходиться в Генпрокуратурі, де з нею проводяться необхідні процесуальні дії, пов'язані із запобіжним заходом.