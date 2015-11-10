У Раді з'явилося нове депутатське об'єднання "Європейська екологічна ініціатива"

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "Європейська екологічна ініціатива".

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі повідомив перший заступник голови ВР Андрій Парубій. Читайте такожУ Раді з'явилося три нових депутатських об'єднання Він зазначив, що головою об'єднання обраний позафракційний народний депутат Остап Єднак.

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