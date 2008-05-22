У Єдиному Центрі відхрестилися від планів усунення Балоги

Прес-служба політичної партії “Єдиний Центр” називає відвертою брехнею інформацію, розповсюджену в газеті «Коммерсантъ-Україна» від 21 травня народним депутатом Давидом ЖВАНІЄЮ щодо підтримки представниками “Єдиного Центру” на засіданні фракції «Наша Україна - Народна Самооборона» звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про усунення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.

Про це йдеться в заяві партії, текст якої наданий УНІАН.

Повідомляється, що народним депутатам, представникам партії “Єдиний Центр”, нічого не відомо про засідання фракції «Наша Україна - Народна Самооборона», на якому нібито ставилося на голосування дане питання.

“Єдиний Центр” сприймає заяву Д.ЖВАНІЇ як відчайдушну спробу бодай якось вплинути на рейтинг “Народної самооборони” напередодні виборів до Київради, який сьогодні є сенсаційно низьким.

“Подібними заявами Д.ЖВАНІЯ намагається відволікти увагу від власної безпорадності на посаді голови столичного штабу “Народної Самооборони” та можливого провалу виборчої кампанії, відповідальність за яку несе він і лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО”, - наголошується в заяві.