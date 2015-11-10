ЗВТ України з ЄС набуде чинності з 1 січня, незважаючи на можливі дії РФ - єврокомісар

"Ми повинні спробувати (домовитися з РФ). Ми будемо старатися. Але у мене є повна підтримка всіх держав-членів (ЄС), включаючи Єврокомісію, і ваш уряд неодноразово заявляв: угода вступить в силу з 1 січня наступного року, що б не говорила Росія. Якщо ми домовимося з ними раніше - чудово. Але вона вступить в силу в будь-якому випадку", - сказала Мальмстрьом в інтерв'ю УНІАН напередодні візиту в Україну, який відбудеться 12-13 листопада.

Мальмстрьом нагадала, що для подолання висловленої Росією стурбованості проводяться тристоронні консультації Україна - ЄС - РФ як на технічному рівні, так і на рівні міністрів. За її словами, найближчим часом відбудуться консультації на рівні міністрів, однак дату цієї зустрічі ще не визначено.

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На запитання, яких саме результатів очікують у Єврокомісії від цих консультацій, єврокомісар відповіла: "Наші очікування такі, що Росія утримається від застосування нових санкцій, а також не зніме з України наявні переваги. Ми вирішили, що ЗВТ набуде чинності, і Росія повинна це прийняти. Ми сказали, що якщо у Росії є стурбованість, яка носить практичний характер, коли мова йде про застосування ЗВТ, а це можуть бути і ветеринарні сертифікати, і деякі аспекти співпраці, дуже технічні, але важливі питання, то ми готові допомогти Росії".

Разом з тим, Мальмстрьом констатувала, що домовленості з цього "делікатного питання" ще не досягнуто. "Але ми, як і раніше, оптимістичні щодо того, що ми можемо знайти вихід", - підкреслила вона.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

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6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде введений в рамках імплементації угоди про асоціацію з ЄС і вступить в силу з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

9 листопада в Києві верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могерини заявила, що практичні рішення для зняття занепокоєння РФ щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ще не знайдені.