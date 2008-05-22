Алієв запросив Тимошенко в Баку

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ запросив прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО відвідати з візитом Баку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України після завершення зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з І.АЛІЄВИМ.

Президент Азербайджану і глава українського уряду домовились, що до цього часу будуть підготовлені документи з можливих спільних проектів, які планується підписати під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Азербайджану.

В Секретаріаті також наголосили, що “зустріч проходила в дружній атмосфері”. Під час розмови обговорювалися питання співпраці України та Азербайджану з багатьох напрямків: в енергетичній, гуманітарній та інших сферах.

На зустрічі з української сторони були присутні віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Григорій НЕМИРЯ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН і міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ.