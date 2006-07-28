БЮТ не хоче бути масовкою при легалізації коаліції Регіонів і Нашої України
Про це сказав Турчинов
Народний депутат від фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ розцінює проведення круглого столу як спробу легалізувати новий формат коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.
«Я не думаю, що хтось може бути задоволений проведенням цього круглого столу, який звівся в основному до балачок», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши при цьому, що «ініціатива зрозуміла – є спроба легалізувати новий формат коаліції, коли вірогідно, що до “регіонів”, комуністів і соціалістів може приєднатися «Наша Україна».
На переконання О.ТУРЧИНОВА, навряд чи БЮТ у зв’язку з цим «повинен робити масовку для легалізації цього ганебного процесу».
Відповідаючи на запитання, наскільки реальним і близьким є розпуск парламенту, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Зараз важко спрогнозувати, подивимось це дійство під назвою «круглий стіл», в усякому разі у вчорашній виставі я не бачив тут нічого перспективного».