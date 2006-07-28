БЮТ не хоче бути масовкою при легалізації коаліції Регіонів і Нашої України

Народний депутат від фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ розцінює проведення круглого столу як спробу легалізувати новий формат коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Я не думаю, що хтось може бути задоволений проведенням цього круглого столу, який звівся в основному до балачок», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши при цьому, що «ініціатива зрозуміла – є спроба легалізувати новий формат коаліції, коли вірогідно, що до “регіонів”, комуністів і соціалістів може приєднатися «Наша Україна».

На переконання О.ТУРЧИНОВА, навряд чи БЮТ у зв’язку з цим «повинен робити масовку для легалізації цього ганебного процесу».

Відповідаючи на запитання, наскільки реальним і близьким є розпуск парламенту, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Зараз важко спрогнозувати, подивимось це дійство під назвою «круглий стіл», в усякому разі у вчорашній виставі я не бачив тут нічого перспективного».