Гройсман вважає необхідним прийняття Виборчого кодексу

Про це йдеться у повідомленні прес-служби парламенту.

"Треба створити Виборчий кодекс, який би розставив усе на свої місця і не давав можливості змінювати систему виборів напередодні кожних чергових виборів", - наголосив він, відповідаючи на запитання журналістів в Івано-Франківську у середу.

Спікер назвав внесення змін до виборчого законодавства напередодні виборів "ганебною практикою".

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Відповідаючи на запитання у контексті доцільності двотурового голосування на виборах міських голів, Гройсман зазначив, що "виборче законодавство є недосконалим, але вибори у два тури є важливими, оскільки дають можливість обирати справжнього лідера територіальної громади".

Він пояснив, що іноді буває так, що людина, яка отримала більше 20 відсотків, здобула посаду мера. "Але, щоб робити справжні зміни, потрібно мати мандат довіри. А довіра людей - це більше 50 відсотків голосів", - зазначив голова ВР.

На його думку, Виборчий кодекс буде документом, який впорядкує виборче законодавство. "Я вважаю, що це величезна ознака демократичного суспільства", - підкреслив Гройсман.

"А якщо хтось хоче після його ухвали приймати зміни, то вони повинні вступати у дію не на чергових виборах, а на наступних, щоб ні у кого не було спокуси змінювати систему виборів "під себе", - додав він.